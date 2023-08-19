Папа Римский призвал к сокращению военных расходов в пользу увеличения гуманитарной помощи

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Папа Римский Франциск заявил, что необходимо сократить военные расходы в пользу поддержки нуждающихся людей. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Наша обязанность – помочь искоренить ненависть и насилие в сердцах людей. Мы призываем сложить оружие, сократить военные расходы для обеспечения гуманитарных потребностей, превратить орудия смерти в орудия жизни", – указал понтифик.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл и посланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи обсудили инициативы мирного решения конфликта на Украине. Встреча состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. В ней приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков).

На сайте Русской православной церкви, в свою очередь, отметили, что патриарх Кирилл считает необходимым участие церквей в ситуации, когда между странами и народами возникает напряжение. По его мнению, они должны принимать участие в работе, которая направлена на примирение, на развитие и установление более прочных отношений и на развитие взаимопонимания.

Ранее посланник Папы Римского Дзуппи посетил Киев и выслушал позицию украинских властей. После этого ему выдали разрешение на визит в Москву, чтобы изучить позицию РПЦ.

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