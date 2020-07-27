В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД ФРГ о России и G7

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В Госдуме прокомментировали заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита "Большой семерки" до разрешения ситуации с Крымом и Украиной, сообщает RT.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, остальным участникам нужно, чтобы Россия вернулась в данный формат.

"Есть достаточное количество многосторонних форматов для реализации своей внешнеполитической концепции и участия в международных организациях – это и ООН, и ОБСЕ", – отметил парламентарий.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления "Группы восьми" (G8) с участием РФ. Он напомнил, что причинами исключения России из G8 "стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины".