В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД ФРГ о России и G7

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуме прокомментировали заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита "Большой семерки" до разрешения ситуации с Крымом и Украиной, сообщает RT.
По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, остальным участникам нужно, чтобы Россия вернулась в данный формат.
"Есть достаточное количество многосторонних форматов для реализации своей внешнеполитической концепции и участия в международных организациях – это и ООН, и ОБСЕ", – отметил парламентарий.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления "Группы восьми" (G8) с участием РФ. Он напомнил, что причинами исключения России из G8 "стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: