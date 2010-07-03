Украинцы требуют у Зеленского пустить поезда в Крым

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым. Ее автор - бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, покинувший полуостров после воссоединения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму. Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена", – говорится в прошении.
Автор отмечает, что сейчас ездить на полуостров дорого и долго. Петиция появилась 25 июля и пока набрала всего 52 голоса. Для рассмотрения документ должны поддержать минимум 25 тысяч человек.
В Крыму положительно отреагировали на подобную инициативу. РИА Новости приводят слова первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.
"Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи и их нужно приветствовать. Налаживание отношений – это нормальное явление", – отметил Фикс.
Ранее Виталий Кличко отметил сходство нынешнего президента Украины с Виктором Януковичем. Мэр Киева заявил, что Владимир Зеленский нарушит закон, если сместит его с нынешней должности.
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