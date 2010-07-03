Госдума поддержала право женщин в селах на сокращенный рабочий день

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах, согласно которому рабочая неделя должна длиться не более 36 часов в неделю. Оплата сохранится той же, что и при полной.

Предлагается установить один дополнительный выходной день без сохранения зарплаты. Взять его работницы смогут по письменному заявлению. Кроме того, в документе говорится о повышении оплаты труда на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассмотрение этого законопроекта – результат диалога между Думой и профсоюзами.

"Норма, гарантирующая сельским работницам право на сокращенный рабочий день, до сих пор регулируется подзаконным актом, который был принят еще в советские времена. Депутаты придают ей силу федерального закона, чтобы женщины в селе не остались без социальной защиты", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов допустил сокращение рабочего дня до шести часов. Он считает, что следует сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим здоровьем.

Во ВНИИ труда назвали это нецелесообразным. Там пояснили, что традиционно драйверами роста ВВП становятся капитал, состав и количество рабочей силы. Таким образом, чем больше людей занято, тем выше объем производства.

