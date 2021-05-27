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Политика

02:26

Пентагон отказался называть Россию "врагом"

политика за рубежом

Фото: depositphotos/icholakov01

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что никто в американском военном ведомстве не называет Россию "врагом". Об этом он сказал на брифинге, комментируя реплику одного из репортеров, назвавших РФ врагом НАТО и США при обсуждении предстоящих военных учений инженеров Сербии и России.

"Никто (в Пентагоне. – Прим. ред.) не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России", – цитирует Кирби РИА Новости.

26 мая военнослужащие инженерных войск ВС РФ прибыли в Сербию. Учения продлятся до 11 июня.

Ранее Владимир Путин назвал факторы боеготовности Вооруженных сил России.

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