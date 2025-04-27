Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в мае

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

В мае вступает в силу ряд норм о противодействии мошенничеству, закон об усилении защиты персональных данных, а также повышается контроль за деятельность иноагентов. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале.

По его словам, со следующего месяца кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

Кроме того, начнет действовать новый закон, который усилит защиту персональных данных: кратно вырастут штрафы за утечку личной информации. Для компаний, которые допустили такое нарушение повторно, штрафы станут оборотными и составят до 3% выручки.

С мая повышается контроль за деятельностью иностранных агентов и тех, кто покинул Россию. В частности, расширяются основания для признания иноагентами. Отныне к ним будут относить тех, кто помогает иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности РФ, и вовлекают граждан в сбор сведений в области военной-технической деятельности.

"Предатели, скрывшиеся за рубежом, не смогут уйти от правосудия: судебное разбирательство будут проводить без их участия по 20 уголовным статьям (закон вступил в силу 21 апреля)", – уточнил Володин и добавил, что эти меры направлены на защиту суверенитета России.

Помимо этого, изменения затронут лимит на денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента. При такой идентификации без открытия банковского счета физлица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается и электронных средств.

"Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей", – указано в публикации.

Кроме того, уточнил Володин, с 25 мая вступил в силу закон о реестре должников по алиментам. Информация об исполнительных производствах, должники по которым включены в реестр, будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать с другими организациями через единую электронную систему.

Также вступит закон о контроле за ввозимой в страну растительной продукцией. Проверки продуктов будут проходить еще до отгрузки, в отдельных случаях – в местах выращивания. Для зарубежных лабораторий, которые должны выявлять остатки пестицидов и агрохимикатов, вводится специальный аудит для подтверждения их компетентности.

При этом новые правила не коснутся членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а закон позволит защитить россиян от опасной продукции и ускорить поставки проверенных товаров, пояснил Володин.

Ранее Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию ВС РФ. Также докуметом предусмотрена ответственность за оказание по найму или из корысти содействия международным организациям, в которых не участвует Россия. Нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы.