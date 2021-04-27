В Совфеде оценили сообщения о призыве к разведке США касательно России и Китая

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о призыве рассекретить данные об основных противниках США, в список которых вошли и Россия с Китаем. Об этом сообщает RT.
Ряд глав командований ВС США направил в американскую разведку сообщение с требованием рассекретить данные о том, "что делают Россия и Китай" перед всем миром. По мнению составителей письма, такое решение поможет в "информационной войне".
"Честно говоря, я думаю, это наглое заявление... Прежде чем говорить о "плохом поведении" России и Китая, пусть почаще смотрят сами на себя", – отметил Джабаров.
Он выразил мнение, что Россию совсем не интересует отношение Запада к своему поведению.
Сенатор также подчеркнул, что и РФ, и Китай – совершенно независимые страны и развиваются так, как считают нужным и правильным для интересов своего народа.
"Если мы раскроем архивы об их "плохом поведении", я думаю, мало не покажется никому", – заключил он.
Ранее в США заявили о желании сократить напряженность в отношениях с РФ. По словам представителя американских властей, речь преимущественно идет о привлечении России к ответственности за неприемлемые, по мнению Вашингтона, действия и принятии соответствующих мер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: