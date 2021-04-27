В Совфеде оценили сообщения о призыве к разведке США касательно России и Китая

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о призыве рассекретить данные об основных противниках США, в список которых вошли и Россия с Китаем. Об этом сообщает RT.

Ряд глав командований ВС США направил в американскую разведку сообщение с требованием рассекретить данные о том, "что делают Россия и Китай" перед всем миром. По мнению составителей письма, такое решение поможет в "информационной войне".

"Честно говоря, я думаю, это наглое заявление... Прежде чем говорить о "плохом поведении" России и Китая, пусть почаще смотрят сами на себя", – отметил Джабаров.

Он выразил мнение, что Россию совсем не интересует отношение Запада к своему поведению.

Сенатор также подчеркнул, что и РФ, и Китай – совершенно независимые страны и развиваются так, как считают нужным и правильным для интересов своего народа.

"Если мы раскроем архивы об их "плохом поведении", я думаю, мало не покажется никому", – заключил он.

Ранее в США заявили о желании сократить напряженность в отношениях с РФ. По словам представителя американских властей, речь преимущественно идет о привлечении России к ответственности за неприемлемые, по мнению Вашингтона, действия и принятии соответствующих мер.