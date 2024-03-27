Путин посетил учебный центр летного состава Минобороны РФ в Торжке

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Владимир Путин во время своего рабочего визита в Тверскую область посетил 344-й центр боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

Президент РФ осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, находящиеся на вооружении ВВС России, а после пообщался с летчиками, которые проходят в этом месте подготовку.

Ранее Путин провел в рамках своей поездки в Тверскую область встречу с работниками культурной сферы. На ней он заявил, что у России нет недружественных стран, но есть недружественные элиты в этих странах. Кроме того, глава государства указал на важность культуры в трагические и тяжелые моменты.

