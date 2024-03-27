Законопроект о выплатах пострадавшим при ЧС в торговых центрах планируют внести в ГД

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Законопроект об обязательном страховании собственниками объектов массового скопления людей, включая рестораны, кафе и торговые центры, и выплатах до двух миллионов рублей пострадавшим при ЧС на территории таких объектов планируют внести в Госдуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совфеда Николая Журавлева.

Он пояснил, что такой законопроект позволит гарантировать гражданам компенсацию в случае ЧП.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил ее профильным комитетам проработать вопросы усиления безопасности россиян во время культурных и массовых мероприятий. Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская сказала, что уже обсуждаются регламентирующие исполнительскую деятельность поправки: есть предложения от МВД РФ, депутатов и сенаторов.

