27 марта, 16:23Политика
Законопроект о выплатах пострадавшим при ЧС в торговых центрах планируют внести в ГД
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Законопроект об обязательном страховании собственниками объектов массового скопления людей, включая рестораны, кафе и торговые центры, и выплатах до двух миллионов рублей пострадавшим при ЧС на территории таких объектов планируют внести в Госдуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совфеда Николая Журавлева.
Он пояснил, что такой законопроект позволит гарантировать гражданам компенсацию в случае ЧП.
До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил ее профильным комитетам проработать вопросы усиления безопасности россиян во время культурных и массовых мероприятий. Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская сказала, что уже обсуждаются регламентирующие исполнительскую деятельность поправки: есть предложения от МВД РФ, депутатов и сенаторов.