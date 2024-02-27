ГД одобрила в I чтении лимит в 100 тыс руб на переводы физлиц без открытия счета

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Депутаты Госдумы во время заседания приняли в первом чтении законопроект, согласно которому планируется ограничить максимальный размер денежного перевода в 100 тысяч рублей без открытия банковского счета по упрощенной идентификации.

Отмечается, что на данный момент согласно статье 7 закона о противодействии легализации преступных доходов перевод денег физлицами без открытия банковского счета, включая перевод электронных средств, на сумму от 15 тысяч рублей осуществляется по упрощенной идентификации отправителя, максимальная же сумма такого перевода не установлена.

По словам авторов инициативы, нынешние правила не соответствуют международным нормам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Они сослались на мировые стандарты, предусматривающие определенный порог, после превышения которого необходимо проводить стандартную проверку клиента.

Ранее Верховный суд России обратил внимание на высокий размер комиссий, которые российские банки собирают при переводе денег от юрлиц физлицам, аргументируя борьбой с "сомнительными операциями". Указывается, что эконоколлегия судебной инстанции начала изучать два вопроса о высоких комиссиях. В первом случае кредитная организация взяла комиссию за операцию в размере 1,03 миллиона рублей, во втором – 270,8 тысячи рублей.

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