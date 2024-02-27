В Госдуме предложили создать оператора по сбору информации методом ритейл-аудита

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Глава комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину сделать отечественного оператора, который будет собирать данные с помощью ритейл-аудита для того, чтобы защитить страну от недружественных действий зарубежных компаний. Об этом сообщает газета "Известия".

"В условиях жесткого информационного противостояния со странами НАТО Россия активно проводит импортозамещение западных информационных сервисов, а также переводит базы данных, хранящиеся в других странах, в национальную юрисдикцию", – уточнил он.

По его словам, сейчас законом регулируется влияние недружественных стран на чувствительные отрасли в РФ, но в сфере потребительского рынка до сих пор монополия принадлежит зарубежным аудиторам, включая GfK, Ipsos, NielsenIQ и IQVIA. Хоть, как он утверждает, эти организации формально представлены в России, однако в них работает иностранный топ-менеджемт, который собирает и анализирует информацию о рынке.

В связи с этим Диденко считает, что этими данными могут пользоваться недружественные правительства в злостных целях, например, чтобы поспособствовать нездоровому ажиотажу вокруг той или иной продукции, росту цен или запуску нерыночных механизмов, направленных против интересов РФ.

Также глава комитета ГД указал на то, что создание своего национального аудитора устранит риски ухода иностранных компаний с российского рынка. Так, в РФ уже принят в первом чтении законопроект "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", который позволит увеличить мониторинг за сбором, анализом и публикациями информации о потребительском рынке товаров и услуг.

Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность за навязывание людям товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными лицами от рассмотрения требований потребителей. Теперь за нарушение закона предполагается выплата штрафа в размере от 2 000 до 4 000 рублей, а для юрлиц – от 20 000 до 40 000 рублей.



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