16:45Политика
Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме запланирован с 21 по 23 марта
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме запланирован с 21 по 23 марта.
В пресс-службе Госдумы отметили, что с Володиным обсуждалась дата проведения отчета.
"Определимся более точно по дате позднее", – отметили в сообщении.
Информацию об этом подтвердил РИА Новости пресс-секретарь премьера РФ Борис Беляков.
Последний отчет кабмина состоялся в апреле 2022 года. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его блестящим. По его словам, Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера и кабмина.
Он напомнил, что страна два года боролась с пандемией, теперь Россия борется с экономической войной, развязанной против нее.
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