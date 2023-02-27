Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме запланирован с 21 по 23 марта.

В пресс-службе Госдумы отметили, что с Володиным обсуждалась дата проведения отчета.

"Определимся более точно по дате позднее", – отметили в сообщении.

Информацию об этом подтвердил РИА Новости пресс-секретарь премьера РФ Борис Беляков.

Последний отчет кабмина состоялся в апреле 2022 года. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его блестящим. По его словам, Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера и кабмина.

Он напомнил, что страна два года боролась с пандемией, теперь Россия борется с экономической войной, развязанной против нее.



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