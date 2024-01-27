Открытие мемориала жертвам нацизма важно для будущего россиян – Малышева

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Открытие мемориала жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, которое состоится в Гатчинском районе Ленинградской области, выражает неприятие нацизма в российском обществе. Об этом заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. Ее слова приводит ТАСС.

Как отметила Малышева, открытие сегодня мемориального комплекса в Ленинградской области – это не только дань памяти миллионам мирных советских граждан, погибших от рук нацистов, но и выражение позиции российского общества.

"Появление сейчас таких образов исторической памяти, как мемориал мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны и памятная доска на Пискаревском кладбище о признании судом блокады Ленинграда геноцидом, очень важно и для дня сегодняшнего, и, главное, для будущего", – заключила Малышева.

Мемориал, посвященный советским мирным жителям, ставшим жертвами нацистов в годы Великой Отечественной войны, создан рядом с местом, где располагался детский концентрационный лагерь. Проект реализован по инициативе Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества и получил поддержку президента России Владимира Путина.

Ранее президент России заявил, что люди, которые пережили блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для российских граждан. 27 января РФ отмечает особую дату в истории северной столицы – 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской нацистской блокады.