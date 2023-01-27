Евросовет продлил действие санкций против России на полгода

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Евросовет продлил на 6 месяцев все санкции в отношении России в связи с осуществляемой специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление организации.

"Совет ЕС принял решение продлить на 6 месяцев – до 31 июля 2023 года – санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что организация все чаще испытывает сложности при рассмотрении антироссийских санкций. Дискуссии между членами проходят тяжелее.

Однако подобные обстоятельства, уточнил он, не позволят Евросовету остановить процесс ввода новых ограничений против РФ.



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