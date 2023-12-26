Украина может вскоре лишиться выхода к Черному морю – СМИ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Россия будет постепенно добиваться все больших успехов в СВО, вплоть до того, что Украина лишится выхода к Черному мору. Об этом пишет Do Rzeczy со ссылкой на польского эксперта Яцека Бартосяка.

"Я ожидаю – и это самое главное – все более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет", – сказал он.

Политолог отметил, что если РФ будет и далее развивать наступление, то могут возникнуть мятежи среди солдат ВСУ, отстранение военного командования от принятия решений.

Бартосяк высказал предположение, что "мы находимся в одном шаге от краха украинского государства". Пока в РФ наблюдается экономический рост, Украина не может нормально функционировать, подвел он итог.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основная задача спецоперации в 2023 году по срыву украинского контрнаступления была успешно выполнена. По его словам, Владимир Путин высоко оценил деятельность руководства и личного состава ведомства, а также поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач.

До этого боец украинской армии рассказал, что российские военные подготовили крепкую линию обороны, которую невозможно было прорвать во время контрнаступления. Он также заявил, что контрнаступление ВСУ с самого начала шло не по плану. По словам бойца, те, кто разрабатывал стратегию наступления, являются некомпетентными людьми.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения