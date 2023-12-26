Подполковник армии США Дэвис заявил, что Украина не сможет одержать верх над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина не в состоянии одержать победу над Россией даже при выделении нового крупного пакета помощи от США. Такое мнение выразил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в интервью телеканалу GB News.

"У Украины нет военного пути для победы. Отношение [к конфликту] меняется", – заявил он.

По словам военного, люди начинают заявлять о нереалистичности подхода, предполагающего, что выделение большего числа денежных средств как-то изменит исход конфликта.

Подполковник отмечает, что Россия в то же время продолжает становиться лишь сильнее в военном и экономическом плане. По мнению Дэвиса, финансовая и военная помощь Запада помогли Украине сохранить государственность, но нанести поражение России это не поможет.

Дэвис также считает, что конгресс США рано или поздно все же одобрит новый пакет помощи Киеву, пусть и не такой большой, как этого хотел бы американский президент Джо Байден. Военный отмечает, что со стороны Вашингтона Украине уже была оказана помощь на 100 миллиардов долларов, однако это не привело к каким-либо значимым результатам.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно передать Украине все мировое вооружение и все денежные средства, однако она все равно не выиграет в конфликте с Россией. По его мнению, на рубеже этого и следующего годов условия разрешения конфликта будет диктовать Москва.



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