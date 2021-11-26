Политолог оценил заявление Зеленского о готовящемся госперевороте

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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у него есть информация о готовящемся в стране государственном перевороте. Об этом сообщает RT.

По словам Мезюхо, на Украине идет очередная олигархическая война.

"На мой взгляд, сегодня Зеленский сам ведет себя как типичный олигарх, хотя на словах объявил о политике деолигархизации и войны с политическим влиянием олигархов на информационную и внутреннюю политику в стране", – заявил он.

Политолог выразил мнение, что президент Украины вместе со своей командой демонстрирует всему миру очередной политический спектакль.

"Зеленский создает себе параллельную реальность в украинском пространстве массмедиа, чтобы укрепить, с одной стороны, свои электоральные позиции, а с другой стороны, получить возможность для открытия уголовных производств в отношении своих конкурентов", – отметил Мезюхо.

Ранее Зеленский заявил, что получил информацию, согласно которой в стране 1 декабря планируется государственный переворот. По его словам, представители Украины с представителями России обсуждали участие бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не верит в возможность переворота или причастность к нему Ахметова. Он отметил, что СМИ нагнетают ситуацию, а появившаяся информация призвана втянуть бизнесмена в войну против президента Украины и всей страны.

