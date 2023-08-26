Умер экс-глава администрации первого президента РФ Сергей Филатов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В возрасте 87 лет умер российский политик Сергей Филатов, бывший руководитель администрации первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил писатель Герман Садулаев.

"Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас – бессменный организатор и вдохновитель "Липок" (форум молодых писателей. – Прим. ред.)", – написал он.

Садулаев выразил Филатову благодарность за его работу и доброту, которую тот проявлял к писателям. Он отметал, что у него остались о Филатове только хорошие воспоминания.

Сергей Филатов родился в Москве в 1936 году. В 1964 году он окончил Московский энергетический институт по специальности "Инженер-электромеханик", а затем работал металлургическом заводе "Серп и молот" в Москве и на заводе имени Хосе Марти на Кубе.

Политическую карьеру Филатов начал в начале 1990-х после избрания народным депутатом РСФСР. С января 1993 года по январь 1996 года он занимал пост главы администрации президента Ельцина.

