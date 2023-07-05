10:33Политика
Умер министр транспорта Белоруссии Алексей Авраменко
Фото: телеграм-канал "Минтранс Беларуси"
Глава министерства транспорта Белоруссии Алексей Авраменко умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Информации о том, что стало причиной смерти чиновника, не сообщалось. В связи со смертью руководителя в ведомстве выразили соболезнования близким Авраменко.
Авраменко родился в 1977 году в Минске. Он имеет два высших образования. Одно из заведений – Академию управления при президенте Беларуси – он окончил с красным дипломом.
С 2006 года Авраменко работал в управлении транспорта и связи Аппарата Совета министров Белоруссии. Спустя 6 лет, в 2012 году, его назначили на должность главы ведомства.
В 2013 году Авраменко начал выполнять функции заместителя министра транспорта и коммуникаций, в 2016 году – первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. Спустя три года с позиции заместителя он вступил в должность министра транспорта и коммуникаций Белоруссии.
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