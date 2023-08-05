Фото: телеграм-канал "Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)"

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев, сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

Политик ушел из жизни в возрасте 85 лет. Николаев выразил соболезнования родным и близким ушедшего.

"Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева", – написал он, подчеркнув, что память о великом человеке навсегда будет жить в сердцах и делах людей.

В Якутии в связи с утратой объявили траур с 5 по 8 августа.

Михаил Николаев возглавлял Якутию с января 1992 по январь 2002 года.