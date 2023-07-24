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Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

"В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев", – отмечается в сообщении.

В Минздраве республики принесли соболезнования родным и близким экс-главы Удмуртии.

Соловьев руководил регионом с 2014 по 2017 год.