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24 июля, 21:15

Политика

Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Фото: РИА Новости/Константин Ившин

Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

"В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев", – отмечается в сообщении.

В Минздраве республики принесли соболезнования родным и близким экс-главы Удмуртии.

Соловьев руководил регионом с 2014 по 2017 год.

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