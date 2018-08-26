26 августа 2018, 21:46В мире
Участники митинга в Молдавии потребовали отставки правительства
Фото: ТАСС/Вадим Денисов
Участники митинга в центре Кишинева требуют отставки правительства во главе с премьером Павлом Филипа. Протестующие намерены установить палатки и переночевать на площади День независимости, сообщает РИА Новости.
Митинг правых организован партиями "Платформа "Достоинство и правда" (PDA), "Действие и солидарность" и Либерально-демократической партией Молдовы.
Они не согласны с непризнанием результатов выборов мэра Кишинева, и требуют отправить в отставку судей, принявших такое решение. Также митингующие требуют отменить смешанную избирательную систему.
По словам лидера PDA Андрея Нэстасе, протестующие готовы прийти к зданию парламента во время первого заседания осенней сессии 3 сентября и повторить свои требования.
По данным полиции в акции участвуют более 6,5 тысячи человек.
Досрочные выборы мэра Кишинева проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победител на выборах Нэстасе (52,57% голосов), однако выборы признали недействительными из-за агитации в день выборов.
В ответ оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования.
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