Участники митинга в Молдавии потребовали отставки правительства

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Участники митинга в центре Кишинева требуют отставки правительства во главе с премьером Павлом Филипа. Протестующие намерены установить палатки и переночевать на площади День независимости, сообщает РИА Новости.

Митинг правых организован партиями "Платформа "Достоинство и правда" (PDA), "Действие и солидарность" и Либерально-демократической партией Молдовы.

Они не согласны с непризнанием результатов выборов мэра Кишинева, и требуют отправить в отставку судей, принявших такое решение. Также митингующие требуют отменить смешанную избирательную систему.

По словам лидера PDA Андрея Нэстасе, протестующие готовы прийти к зданию парламента во время первого заседания осенней сессии 3 сентября и повторить свои требования.

По данным полиции в акции участвуют более 6,5 тысячи человек.

Досрочные выборы мэра Кишинева проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победител на выборах Нэстасе (52,57% голосов), однако выборы признали недействительными из-за агитации в день выборов.

В ответ оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования.

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