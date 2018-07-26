В Крыму "декларацию" Госдепа США назвали манипуляцией

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"Крымскую декларацию" Госдепа США прокомментировал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. В беседе с RT он заявил, что полуостров – "неотъемлемая часть Российской Федерации" и этот факт неоспорим.
Депутат напомнил, что в Крыму живут свыше двух миллионов российских граждан, которые "сделали осознанный выбор четыре года назад". "И конечно, эти манипуляции, которые мы постоянно слышим относительно принадлежности полуострова, на самом деле уже надоели", – подчеркнул Ганжара. По его словам, риторику в стиле "крымской декларации" приходится слышать уже не один год. Однако громкие высказывания не могут ничего изменить, добавил представитель Крыма.
Кроме того, Ганжара предположил, что в "декларации" не верят и сами американцы. Он отметил разницу между пустыми заявлениями и "позицией тех, кто принимает подобные решения, в немного других кругах". По мнению депутата, в Хельсинки Владимир Путин "поставил окончательную жирную точку еще раз для всего мирового сообщества, показав, что о Крыме Россия не будет ни с кем даже разговаривать".
Ранее госсекретарь США Майк Помпео подписал "крымскую декларацию", в которой американские власти не признают Крым частью РФ и призывают "прекратить оккупацию Крыма". В ответ представители российского посольства напомнили, что с такими заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. А официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что в России уже давно знают цену этим "судьбоносным декларациям".
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