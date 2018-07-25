Захарова прокомментировала принятие "крымской декларации" в США

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала принятие так называемой "крымской декларации" в США. Своим мнением она поделилась в социальной сети Facebook.
"Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео подписал так называемую "крымскую декларацию". В документе говорится, что Соединенные Штаты не признают Крым частью Российской Федерации.
В середине июля президент США Дональд Трамп заявил, что если бы занимал эту должность четыре года назад, то не допустил бы воссоединения Крыма с Россией. Он назвал ситуацию с присоединением Крыма к РФ "катастрофой Обамы".
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