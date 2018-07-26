Российское посольство США ответило на "крымскую декларацию"

26 июля, 07:54
Фото: depositphotos/BrandonSeidel
Российское посольство в США отреагировало на распространенную Госдепартаментом "крымскую декларацию". Дипломаты на официальной странице в Facebook заявили, что американские "партнеры живут в иной реальности".
По словам представителей посольства, они ничего нового не услышали, так как с декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально.
Также российские дипломаты заявили, что Вашингтон некорректно оперирует правовыми нормами и принципом самоопределения.
Госсекретарь США Майк Помпео в документе под названием "Крымская декларация" 25 июля призвал Россию "прекратить оккупацию Крыма". Мифы об агрессии" России и "опасностях" на полуострове опровергают сотни тысяч украинцев, а также американские музыканты и спортсмены, которые посещают Крым.
Представители российского посольства, в свою очередь, отметили, что более 90 тысяч американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США не посещать Россию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: