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Российское посольство в США отреагировало на распространенную Госдепартаментом "крымскую декларацию". Дипломаты на официальной странице в Facebook заявили, что американские "партнеры живут в иной реальности".

По словам представителей посольства, они ничего нового не услышали, так как с декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально.

Также российские дипломаты заявили, что Вашингтон некорректно оперирует правовыми нормами и принципом самоопределения.

Госсекретарь США Майк Помпео в документе под названием "Крымская декларация" 25 июля призвал Россию "прекратить оккупацию Крыма". Мифы об агрессии" России и "опасностях" на полуострове опровергают сотни тысяч украинцев, а также американские музыканты и спортсмены, которые посещают Крым.

Представители российского посольства, в свою очередь, отметили, что более 90 тысяч американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США не посещать Россию.