В Польше потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Польского премьер-министра Матеуша Моравецкого заподозрили в совершении преступления и требуют возбудить против него уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

По данным верховной контрольной палаты этой страны, перед выборами президента Моравецкий принимал решения о проведении почтового голосования и печати соответствующих бюллетеней, не имея на это юридических оснований.

Как заявил глава палаты Мариан Банась, уведомление о подозрении в совершении преступления направлено в прокуратуру. В ней, помимо Моравицкого, фигурируют также руководитель канцелярии правительства Польши, министр по контролю за госактивами и глава МВД.

Выборы главы государства в Польше должны были состояться 10 мая текущего года. Из-за пандемии коронавируса власти пытались принять закон о проведении дистанционного голосования по почте, но это решение вызвало сомнения у оппозиции, правящей партии и международных организаций.

Ранее Польша ужесточила ограничительные меры из-за коронавируса.