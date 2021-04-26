Посол России в Румынии отреагировал на высылку российского военного атташе

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Москва оставляет за собой право принять ответные меры на недружественное решение властей Румынии о высылке из страны российского военного атташе, заявил посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин. Об этом сообщает ТАСС.

"Это решение, несомненно, является недружественным и не способствует оздоровлению межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Румынией. В соответствии с Венской конвенцией российские власти оставляют за собой право принять соответствующие ответные меры", – сказал Кузьмин.

По его словам, представители румынского министерства иностранных дел "тщательно избегали каких-либо комментариев" относительно своего решения в разговорах с российской стороной.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Румынии в Москве Кристиан Истрате хорошо знаком с процедурой мер, которые Россия может принять в ответ на высылку своего дипломата из Бухареста.

Ранее власти Румынии объявили персоной нон грата помощника военного атташе посольства РФ в Бухаресте. Отмечается, что деятельность и действия дипломата противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

До этого российских дипломатов выслали власти Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские страны объяснили такой шаг проявлением солидарности с Чехией, также выславшей сотрудников российского посольства в Праге.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.