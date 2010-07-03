В Госдуме прокомментировали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил призыв Дональда Трампа отказаться от ядерного оружия.

Морозов отметил, что в последнее время американские политики много говорят о своих решениях и возможных действиях, но на деле не приступают к ним.

"С одной стороны, они заявляют о необходимости начала возобновления переговорного процесса по актуальным вопросам, в том числе и в сфере разоружения. Но когда все доходит до реальных действий, они отказываются от любых контактов на правительственном уровне", – цитирует слова Морозова RT.

При этом депутат выразил надежду, что в этот раз американский лидер проведет встречу со своими коллегами и обсудит с ними насущную проблему.

"Но если в этот раз данная инициатива закончится какими-то реальными делами и американцы сядут за стол переговоров по такой очень важной проблеме, то это можно только поприветствовать. Будем надеяться на конкретные шаги", – заявил Морозов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерных вооружений. Такое заявление он сделал накануне в интервью телеканалу Fox News.

В 2010 году РФ и США подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он действует до 2021 года, если ранее не будет заменен последующим соглашением.