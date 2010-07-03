Трамп призвал отказаться от ядерных вооружений

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Дональд Трамп считает, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерных вооружений. Такое заявление он сделал накануне в интервью телеканалу Fox News.

"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", – заявил президент США.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп намерен подготовить проект соглашения по сокращению ядерного вооружения.

В 2010 году РФ и США подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он действует до 2021 года, если ранее не будет заменен последующим соглашением.

27 февраля этого года состоялись переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Встреча длилась два с половиной часа. Стороны обсудили пути по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова. Сообщалось, что лидеры стран провели "конструктивную" встречу, но не достигли соглашения.