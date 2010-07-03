Захарова потребовала извинений у американского журналиста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возмущена клеветой американского журналиста-международника Фарида Закарии. Об этом сообщают "Дни.ру".
Дипломат разместила на своей странице в Facebook видеозапись программы, где журналист говорит об "очевидных фактах", которые якобы указывают на "сговор Трампа с русскими".
По словам Захаровой, это видео – наглядный пример того, как работает пропаганда США и создается фейковый контент. После публикации доклада Мюллера, который подтвердил отсутствие связей Дональда Трампа с Москвой, распространителям фейков следовало бы извиниться, подчеркнула дипломат.
Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Мюллера, в котором говорится об отсутствии сговора между Россией и избирательным штабом Трампа во время выборов в США в 2016 году. Мюллер пришел к выводу, что команда Трампа непричастна к взломам компьютеров политиков-демократов. Всю вину американский спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".
В МИД РФ отметили, что для опровержения "очевидной фальшивки" американским властям потребовалось два года и "немалые средства". Выдвинутые в ходе расследования обвинения против 25 россиян МИД назвал "смехотворными".
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