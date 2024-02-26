26 февраля, 15:19Политика
В МИД Британии призвали доказать Путину, что он ошибается по поводу Украины
Фото: ТАСС/ЕРА/Piotr Nowak
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что нужно доказать Владимиру Путину, что он ошибается по вопросу Украины. Об этом пишет RT.
Он уточнил, что президент России уверен в способности ВС РФ одержать победу.
До этого глава британского МИД сообщал, что время в украинском конфликте находится на стороне Киева и его союзников. Кэмерон призвал западных политиков и СМИ прекратить разговоры о патовой ситуации в Киеве.
По его мнению, конфликт на Украине угрожает не только европейской безопасности, но и безопасности США, поэтому Западу следует сосредоточиться именно на этих боевых действиях.
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