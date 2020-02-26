В "Единой России" прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии

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Вопроса смены лидера и названия "Единой России", а также объединения с "Общероссийским народным фронтом" на повестке дня не стоит, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так", – уточнил он.

В исполкоме ОНФ комментировать эту информацию отказались.

Ранее сообщалось, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт".

Из названия якобы уберут слово "Единая", а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей. При этом, по данным СМИ, Дмитрий Медведев в их число не войдет.

Ранее рабочая группа предложила закрепить в Конституции неприкосновенность бывших президентов. Также могут быть внесены поправки, согласно которым президент РФ получит право распустить Госдуму, если она не утвердит более трети состава кабмина.