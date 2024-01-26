Глава Евросовета передумал избираться в Европарламент и сохранит пост – СМИ

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Глава Евросовета Шарль Мишель передумал избираться в Европарламент и решил сохранить за собой текущий пост. Об этом сообщает Financial Times.



Поэтому, пишет издание, бывший премьер-министр Бельгии продолжит председательствовать на саммитах Евросоюза и не уйдет в отставку до истечения своего мандата в декабре 2024 года.

Уточняется, что это решение Мишель принял за 6 дней до саммита лидеров Евросоюза, на котором должны были решать вопросы будущей финансовой поддержки Украины со стороны ЕС..

7 января Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост и примет участие в выборах в Европарламент, чтобы занять кресло европейского депутата. Мандат действующего главы Евросовета истекает в конце ноября 2024 года.

Тем не менее он уточнил, что подаст в отставку до 16 июля – даты присяги депутатов нового созыва ЕП. По информации газеты Politico, полномочия главы Евросовета перейдут к преемнику Шарля Мишеля на пять месяцев раньше намеченного.

Ранее политик планировал совмещать свою работу с подготовкой к выборам. Глава Евросовета считал, что его выдвижение кандидатом до истечения полномочий не ослабит Европейский союз.

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