Политолог прокомментировал выдвижение Савченко кандидатом в президенты Украины

Политолог, экономист Александр Дудчак высказался о выдвижении депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая находится под стражей, кандидатом в президенты Украины.
По его словам, как кандидат в президенты Савченко может быть интересна населению Украины только как оппонент киевскому режиму. В то же время политолог считает, что она не сильно отличается идеями от Тимошенко или Порошенко.
По мнению Дудчака, у нее Савченко шансов на успех, поскольку нет финансовых сил, имеющихся у других кандидатов. "Ее использовали: когда она была нужна и полезна, из нее "выкачали" все, что нужно было. Когда она стала опасна, ее убрали", – сказал эксперт RT.
Съезд партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" выдвинул своего лидера кандидатом в президенты Украины. Около 100 делегатов из разных регионов Украины единогласно проголосовали за ее кандидатуру.
В 2016 году Надежду Савченко осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года ее помиловал президент РФ, после чего она вернулась на родину.
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