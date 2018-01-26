ЦИК разъяснил процедуру голосования на выборах для бездомных

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Центризбиркоме России пояснили, как бездомные граждане РФ смогут проголосовать на президентских выборах.

"Если у человека паспорт есть, но нет регистрации, то он может проголосовать на выборах на спецучастках или на любом избирательном участке по месту нахождения, предварительно написав соответствующее заявление в территориальную или участковую комиссию, или в МФЦ, или на портал Госуслуг", – сказал член ЦИК Евгений Шевченко, передает РИА Новости.

Он отметил, что проголосовать имеют права также те, чей паспорт находится на переоформлении, а вместо документа имеется справка. Она должна быть утверждена МВД и содержать сведения о том, что паспорт переоформляется.

В столице во время голосования на избирательных участках задействуют более 43 тысяч человек. Выборы президента России состоятся 18 марта.