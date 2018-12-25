В Госдуме оценили расширение санкций против Украины

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В межгосударственных отношениях принята практика зеркального реагирования на введение недружественных мер. Поэтому в расширении санкций против Украины нет ничего неожиданного. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

"Конечно, печально, что приходится применять подобные меры во взаимоотношениях с братским народом. Но учитывая, что киевский режим все более агрессивно ведет себя по отношению к России, нарушаются права российских компаний, которые действуют на Украине, их работа практически сведена на нет, приходится применять такие ограничительные меры", – сказал он в беседе с RT.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. В Twitter главы правительства сказано, что решение было принято в целях защиты интересов РФ, компаний и россиян.

1 ноября 2018 года Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, санкции затрагивали 322 физических лица и 68 юридических лиц.