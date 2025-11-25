Лавров заявил, что Россия не будет ущемлять иностранный бизнес

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Россия не намерена ограничивать деятельность или вынуждать к уходу иностранный бизнес, который остался на ее территории, несмотря на сложные международные обстоятельства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".

Дипломат отметил, что оставшиеся в РФ зарубежные компании вложили средства и заинтересованы в их эффективном использовании. Причем Лавров сделал особый акцент на том, что предприятия готовы мириться с рисками от своих "русофобских правительств".

"По нашей статистике, даже осталось больше компаний, чем "убежало" из России. А те, кто убежал, освободили "ниши", – заключил министр.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия заинтересована в возвращении западного бизнеса, поскольку любая экономика нуждается в новых технологиях, инвестициях и компетенциях.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что для возвращения на отечественный рынок зарубежные компании должны повлиять на отмену действующих против страны санкций.