Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие группировки сил "Центр" поразили более двухсот целей на краснолиманском направлении, а также нанесли удар по живой силе и технике бригады "Азов" (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Как отметил Савчук, на краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами авиации поражены 200 целей, в том числе четыре командно-наблюдательных пункта, пять районов скоплений техники Вооруженных сил Украины.

Он добавил, что в районе Серебрянского лесничества участка группировка нанесла поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения "Азов", а также сбила беспилотник противника в районе Кременной.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор написал в социальной сети X о том, что США отправили на Украину почти все военные запасы и боеприпасы. Он также отметил, что "война на Украине проиграна".