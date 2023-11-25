Армия Израиля не остановится до освобождения всех заложников – представитель

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Вооруженные силы Израиля не намерены останавливаться, пока все удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС заложники не будут освобождены. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Хагарии, освобождение первой группы заложников "дает облегчение", однако это также подкрепляет решимость Израиля.

"Мы не отступим, пока все из наших заложников не вернутся домой", – сказал он.

Хагари также напомнил, что Израиль намеревается уничтожить группировку ХАМАС к концу конфликта.

"Наша священная миссия заключается в том, чтобы 7 октября больше не повторилось. Никогда больше", – заключил Хагари.

Ранее группировка ХАМАС сообщила о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.