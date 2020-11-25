На радио "КП" начался сезон высокого напряжения

Фото: предоставлено пресс-службой радио "Комсомольская правда"

Радио "Комсомольская правда" завершает год сезоном высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов и самые актуальные спикеры в прямом эфире.

По будням начинайте день вместе с новым шоу "Утренний Мардан". "Мардан" – это не только фамилия ведущего, известного публициста, но и уникальный жанр, который создал автор проекта. Хлесткие комментарии, фирменная ирония, ненавязчивая аналитика главных событий прошедших суток и точные прогнозы на день.

После "Утреннего Мардана" эстафету высокого напряжения принимает программа "Вотсап, страна". Это первый радиопроект, где может прозвучать голос каждого слушателя. Для участия нужно отправить аудиосообщение на редакционный номер радио "КП" 8 (967) 200-97-02.

Вечерним хедлайнером сезона высокого напряжения стал медиаканал "Война и мир". Пять признанных авторов садятся к оранжевому микрофону, чтобы подвести свои итоги дня и повлиять на дальнейшее развитие событий. За каждым из них закреплен свой день недели. Понедельник – писатель Захар Прилепин, вторник – телеведущий Андрей Норкин, среда – политический журналист Роман Голованов, четверг – глава ВЦИОМ Валерий Федоров, пятница – журналисты Олег Кашин и Мария Баронова.

Редакция радио "КП" специально подбирала максимально отличающихся по взглядам ведущих. Ведь благодаря этой полемике и создается высокое напряжение.

В конце каждой недели высокого напряжения в эфир выходит Александр Цыпкин. Известный писатель ведет аудиодневник специально для "Комсомольской правды" без купюр и цензуры.