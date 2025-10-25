СРЗП анонсировала возвращение названия "Справедливая Россия"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Партия "Справедливая Россия – За правду" решила вернуть старое название. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов. Его слова передает РИА Новости.

Теперь название будет следующим – Социалистическая партия "Справедливая Россия". Изменения приняты на XV съезде фракции в Москве, где Миронову предстоит доложить о деятельности партии за последние 2,5 года.

Кроме того, на съезде изберут на новый срок руководящие органы партии, обсудят тактику и стратегию па предстоящих в 2026 году выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

Миронов уже предложил на съезде ликвидировать институт сопредседателей партии. После этого он единогласно утвердил данное решение. В результате у партии будут следующие должности: председатель, первый заместитель председателя и два заместителя председателя.

Название партии было изменено в феврале 2021 года после того, как фракции "За правду" и "Патриоты России" объединились.

