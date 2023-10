Губернатор Калининградской области ответил Боррелю на слова о польской границе

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о польской границе. Глава региона напомнил ему, что область вошла в состав Советского Союза в 1945 году.

До этого Боррель выступал на конференции "Европа и мир", где сказал, что не может позволить Владимиру Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь ВС РФ на польской границе.

В ответ на это в своем телеграм-канале Алиханов написал: "I am deeply sorry to interrupt (сожалею, что прерываю. – Прим. ред.)...Так получилось, мы тут уже с 1945 года".

Согласно Потсдамскому соглашению, заключенному на Потсдамской конференции 1945 года, северная часть Восточной Пруссии была отдана СССР. В 1946 году ее переименовали в Калининградскую область. На сегодняшний день это самый западный регион РФ, который граничит на севере и востоке с Литвой, а на юге – с Польшей.

Ранее сообщалось, что Боррель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на сравнение ЕС с советской оккупацией.

Жозеп Боррель заявил, что членство в ЕС – свободный выбор каждой страны. Кроме того, он напомнил Орбану о подавлении восстания в Будапеште войсками СССР в 1956 году. Как утверждает глава дипломатии ЕС, венгры знают, как осуществляется оккупация.