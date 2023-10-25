Заявление G7 по российским алмазам ожидается до конца октября – СМИ

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Заявление G7 по российским алмазам ожидается до конца октября, после чего последует предложение Евросоюза по 12-му пакету санкций против РФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Уточняется, что заявление "Большой семерки" ожидается в течение недели, пакет санкций сосредоточится на российских алмазах.

Ранее в СМИ сообщалось, что представители стран G7 обсудят 19 октября альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года.

В материале уточнялось, что запрет вызывает противоречия из-за потенциальных последствий, так как Россия обеспечивает добычу 30% алмазов в мире, а на страны G7, которые намерены отказаться от российской продукции, приходится 70% мирового спроса на алмазы.

До этого СМИ отмечали, что Евросоюз собирается ввести санкции на российские алмазы в октябре-ноябре этого года.

Согласно новым ограничительным мерам, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Запрет начнет действовать с 1 января, на обработанные бриллианты санкции будут вводиться позже и поэтапно.

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