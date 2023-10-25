Пашинян заявил, что Алиев не подтвердил свое участие во встрече в Брюсселе

Фото: ТАСС/АР/Tigran Mehrabyan

Запланированная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева в конце октября в Брюсселе не состоится, так как азербайджанский президент не подтвердил свое участие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Пашиняна.

По его словам, Ереван сейчас пытается прояснить ряд рабочих моментов, чтобы определиться с дальнейшими шагами. Он подчеркнул, что Армения в любом случае готова к встрече.

Ранее Пашинян сказал, что дорожная карта по нормализации взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном была разработана при посредничестве Евросоюза. Создание карты также было отмечено в заявлении четырех сторон, которое подписали в Гранаде.

До этого премьер-министр заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года. По его словам, государствам нужен не только мир, но и открытые границы.

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