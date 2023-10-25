МИД РФ опроверг получение новых предложений от США по обмену заключенными

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МИД РФ не фиксировал по своим каналам никаких дополнительных предложений от США по обмену осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

"Если они поступят, они будут препровождены тем, кто у нас занимается по распределению обязанностей данным вопросом, и эти предложения будут рассматриваться", – уточнил он.

Рябков отметил, что вопросы обмена заключенных обсуждаются по линии спецслужб. По словам замминистра, Москва готова рассмотреть новые предложения Вашингтона по обмену, однако в настоящее время никаких изменений в этой области нет.

Днем ранее представитель Госдепа заявил, что США сделали российским властям серьезное предложение в обмен на освобождение Уилана. Там уточнили, что Вашингтон не прекратит работу по его делу, пока он не вернется к родным.

Американец Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В ФСБ РФ пришли к выводу, что гражданин США осуществлял в столице шпионскую деятельность.

Так, в момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

В августе 2023 года госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявлял, что провел телефонный разговор с Уиланом. Это подтвердили в американском диппредставительстве в Москве. Он сообщил Уилану, что Вашингтон делает все возможное для его скорейшего возвращения домой, а также призвал его сохранять веру.

Уже 24 октября сам Уилан выразил уверенность, что переговоры по его освобождению все еще ведутся. При этом он отметил, что разочарован их скоростью.

США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана