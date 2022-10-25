Во Франции опровергли утверждения СМИ о подарке Макрона Папе Римскому

Фото: Vatican Media via AP

Французский букинист Патрик Атшуэль опроверг сообщения о том, что редкое издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру", которое Эммануэль Макрон подарил Папе Римскому Франциску, могло быть похищено нацистами во Львове в годы Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

По его словам, история этой книги никак не связана с нацистскими грабежами. Он рассказал, что книгу еще до 1870 года купил в библиотеке Львова известный парижский книготорговец Люсьен Буден, о чем свидетельствует его печать.

К Атшуэлю книга попала от частного коллекционера. Букинист отметил, что с ее происхождением нет никаких проблем.

Встреча понтифика и президента Франции состоялась 24 октября в Ватикане. Макрон вручил папе одно из первых изданий "К вечному миру" Канта 1796 года. На первой странице издания – штамп "Академический читальный зал во Львове".

Позже в прессе появились предположения, что книгу украли во время Второй мировой, когда Львов находился под немецкой оккупацией.



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