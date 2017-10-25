Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма

Фото: ТАСС/Aleksandr Mamaev/URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев напомнил Ксении Собчак слова ее отца Анатолия Собчак, в свое время назвавшего "нелепостью" мысль о том, что Крым – это территория Украины.

На пресс-конференции 24 октября дочь экс-мэра Санкт-Петербурга назвала Крым украинским с точки зрения международного права. В ответ в эфире радиостанции "Вести ФМ" Соловьев привел запись с выступлением старшего Собчака.

"Существует достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым – это территория Украины", – говорил экс-мэр.

В записи Анатолий Собчак отмечает, что Севастополь никогда не был военно-морской базой украинского ВМФ, а являлся базой российского флота, и эта ситуация не могла измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств, передает "Вести.ру".

Ранее заявление Ксении Собчак прокомментировал вице-премьер полуострова Дмитрий Полонский. Он сказал, что нужно профессионально разбираться в вопросе, прежде чем делать подобные заявления. Он иподчеркнул, что референдум 2014 года в Крыму соответствовал всем нормам международного права и тем нормам, которые действовали тогда в Крыму.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.