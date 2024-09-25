Блинкен присутствовал на выступлении Лаврова на министерском заседании G20

Фото: depositphotos/palinchak

Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовал в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в ООН. Об этом пишет ТАСС.

Блинкен вошел в зал и занял свое место сразу после начала выступления Лаврова на совещании министров иностранных дел G20.

Российский министр прибыл в Нью-Йорк ночью 25 сентября, чтобы принять участие в недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе своего выступления он отметил, что ситуация на Украине и в секторе Газа в очередной раз демонстрирует, тот факт, что США своими поступками только усугубляют конфликты по всему миру.

