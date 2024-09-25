Байден на Генассамблее ООН пошутил, что выглядит на 40 лет

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Президент США Джо Байден во время своего выступления на 79-й Генассамблее ООН пошутил, что выглядит на 40 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ходе своей речи американский лидер заявил, что в четвертый и последний раз выступит на Генассамблее ООН.

"Я видел замечательный поворот истории. Я был впервые избран на должность сенатора США в 1972 году. Теперь я знаю, что выгляжу так, будто мне всего 40. Я знаю это", – пошутил Байден.

Кроме того, президент США вспомнил во время своего выступления холодную войну, эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и кампанию во Вьетнаме. По его словам, в те годы весь мир и американское общество разделились, но пережили кризисы. В связи с этим Байден снова призвал представителей других стран объединить усилия.

Сейчас Байдену 81 год. Во время недавней пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, когда президент США должен был представить его, Байден запутался и подумал, что ждет вопроса от репортеров. Американский лидер спросил, кто будет следующим, после чего возникла неловкая пауза. Тогда ведущий мероприятия объявил о выступлении премьер-министра Индии.

