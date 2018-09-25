Захарова прокомментировала речь Трампа на Генассамблее ООН

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала речь Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Она отметила, что главными темами речи американского президента стали необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.



Ранее сообщалось, что во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН президент США призвал все страны противостоять социализму. Трамп отметил, что оплотом социализма в современном мире является Венесуэла. Он подчеркнул, что еще недавно эта страна была одной из самых богатых в мире, а сегодня социализм обанкротил богатую нефтью страну и "ввергает ее народ в нищету". Он также добавил, что во вторник США ввели новые санкции против руководства Венесуэлы.